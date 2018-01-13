РИАМО - 13 янв. Два человека в подмосковном Подольске погибли после того, как нашли боевую гранату и разобрали ее, она взорвалась, по факту произошедшего возбудили уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

В субботу в результате взрыва гранаты в одной из квартир в городе Подольске погибли два человека: женщина-хозяйка квартиры со своим сожителем. Предварительно установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни, нашли накануне боевую гранату, которую решили разобрать.

"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105, статьи 222 УК РФ (убийство, незаконный оборот оружия)», - говорится в сообщении.

На месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.