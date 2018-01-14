РИАМО - 14 янв. Движение транспорта ограничили на одной полосе на участке Большой Андроньевской улицы в Центральном округе Москвы с воскресенья, ограничение будет действовать до 1 октября, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Ограничение движения в связи с продлением сроков строительства жилого дома. Участок: Большая Андроньевская улица от владения 7/14, строение 3 до пересечения с Библиотечной улицей», - говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать в период с воскресенья и по 1 октября 2018 года круглосуточно на одной полосе.