РИАМО - 13 янв. Мужчина и женщина погибли в результате хлопка неизвестного происхождения в жилом доме на Красной улице в подмосковном Подольске, сообщает в субботу «Интерфакс».

«По предварительной информации, неустановленный хлопок произошел в квартире по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Красная, дом 9/48», - сказал осведомленный источник.

Хлопок произошел на третьем этаже в однокомнатной квартире. В результате инцидента погибли мужчина и женщина. Причины хлопка выясняются.