РИАМО - 13 янв. Избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина собрал более 500 тысяч подписей для его регистрации, сообщает в субботу РИА Новости.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 5 января. По закону, самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысяч в одном регионе РФ.

«Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина собрал более 538 тысяч подписей в его поддержку, однако решено продолжать сбор и допечатать еще 20 тысяч подписных листов на 200 тысяч подписей», - говорится в сообщении.

Ранее Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Путина на президентских выборах 2018 года, и ее уполномоченных. Также ЦИК отдельным постановлением разрешил Путину открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда и начать предвыборную агитацию.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.