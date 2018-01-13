РИАМО - 13 янв. В интернете появилось видео, на котором голый пассажир поезда Москва - Брянск пререкается с проводником в тамбуре, сообщает РЕН ТВ.

«На видео снят молодой человек, находящийся в «нерабочем» тамбуре поезда совершенно обнаженным. При этом в к нему обращается работник поездной бригады с просьбой одеться, однако мужчина категорически отказывается выполнять просьбы проводника», - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, ролик вызвал бурную дискуссию среди пользователей Сети.