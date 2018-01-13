РИАМО - 13 янв. Движение на нескольких переулках и улицах в центре столицы будет ограничено с 15 января по 10 марта и с 20 марта по 30 апреля в связи с реконструкцией инженерных сетей на Озерковской набережной и Большой Татарской улице, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Ограничение движения в связи с реконструкцией инженерных сетей на Озерковской набережной и Большой Татарской улице будет действовать круглосуточно с 15 января по 10 марта и с 20 марта по 30 апреля на одной из полос нескольких переулков и улиц», - говорится в сообщении.

Движение будет ограничено: на Большой Татарской улице от дома №3/4 по Пятницкому переулку до дома №34/2, строение 1 по Большой Татарской улице. Также будет перекрыт участок Руновского переулка от владения №5 по Большой Татарской улице до дома №2/1 по Озерковской набережной.

«Движение будет ограничено на участке Старого Толмачевского переулка от дома №17 по Старому Толмачевскому переулку до дома №4/12, строение 1 по Новокузнецкой улице. Также будет перекрыт участок Старого Толмачевского переулка от дома №9 до дома №24 по Большой Татарской улице. Новокузнецкая улица будет перекрыта в районе дома №4/12, строение 2», - добавляется в материале.

Климентовский переулок перекроют от пересечения с Новокузнецкой улицей до пересечения с Большой Татарской улицей. Малый Татарский переулок будет частично закрыт для проезда автомобилей от дома №8 до дома №36 по Большой Татарской улице.

«Участок Вишняковского переулка будет ограничен для машин от дома №15 до дома №2/5, строение №2 по улице Бахрушина», - заключается в сообщении.