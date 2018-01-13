РИАМО - 13 янв. Московская полиция возбудила дела об административных правонарушениях в отношении семи мигрантов из ресторана «Мясо&Рыба» на западе столицы, сообщил РИАМО в субботу источник в правоохранительных органах.

Ранее владелец сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов написал в Facebook, что сотрудники столичной полиции вымогали у него взятки в виде скидочных карт. По словам Миронова, 12 декабря в ресторан пришли сотрудники полиции ОВД по району Кунцево. Они проверили документы работников и забрали в отделение поваров, кондитеров и барменов, объяснив это необходимой проверкой. Также в отделение поехала сотрудница отдела кадров, у которой замначальника ОВД попросил три карты ресторана на скидку в 50%. Взамен полицейские якобы пообещали прекратить проверку.

«В отношении семерых граждан, работавших в ресторане «Мясо&Рыба» в Москве, возбуждены дела об административных нарушениях, так как они не были поставлены на миграционный учет», - сказал собеседник агентства.

Как сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве, 12 января в отдел по району Кунцево поступило сообщение о том, что в торговом центре на Ярцевской улице в заведениях общественного питания работают нелегальные мигранты.

«По прибытии по вышеуказанному адресу были обследованы кафе, находящиеся на территории торгового центра. В ходе проверки по подозрению в совершении административного правонарушения выявлено и доставлено 19 граждан иностранных государств, осуществляющих деятельность в четырех различных учреждениях питания торгового центра», - пояснил сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что все доставленные граждане были проверены по базе данных. Установлено, что семеро граждан, доставленных из одного кафе, не поставлены на миграционный учет, в связи с чем в отношении них возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18.8 КоАП РФ.