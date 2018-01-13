РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 янв. Подозрительный предмет, который обнаружили возле жилого дома на Московском бульваре в подмосковной Балашихе, оказался не гранатой, а куском металла, сообщил «РИАМО в Балашихе» в субботу источник в правоохранительных органах.

В субботу утром жители Балашихи сообщили в соцсетях об обнаружении гранаты возле дома №8 на Московском бульваре.

«Граната оказалась куском металла. Бдительные люди позвонили в полицию и сообщили о случившемся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте обнаружения подозрительного предмета работали сотрудники полиции и кинологи.