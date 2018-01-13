РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 янв. Количество пострадавших от острой пищевой инфекции в кадетской школе подмосковных Люберец выросло до 32 человек: госпитализировано 29 учеников и трое сотрудников школы, сообщил «РИАМО в Люберцах» в субботу глава городского округа Владимир Ружицкий.

Ранее Ружицкий сообщил о 23 пострадавших в результате пищевой инфекции в кадетской школе: 21 ученике и двух сотрудниках. Они начали поступать в больницы с вечера 12 января с диагнозом острая пищевая токсикоинфекция. Состояние пациентов оценивается врачами как средней степени тяжести. Проводится антибактериальная терапия.

«По данным на 20:00, в больницы после пищевой инфекции в кадетской школе Люберец госпитализированы 29 детей и трое сотрудников. Их госпитализировали в больницу Раменского, Люберецкую районную больницу №2 и Центр материнства и детства в Люберцах», - сказал Ружицкий.

В школе обучаются 1102 ребенка, работают 100 сотрудников.