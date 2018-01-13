РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 янв. В подмосковных Люберцах определились победители третьего тура чемпионата по волейболу среди учителей, сообщил в субботу «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Двенадцатого января прошел третий тур чемпионата по волейболу среди учителей городского округа Люберцы. На этот раз победителями стали школы NN53, 16,52, 8 и 18», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что соревнования проходили в двух группах. Всего соревновались 10 школ.

Финал чемпионата пройдет 12 апреля во дворце спорта «Триумф».