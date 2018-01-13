РИАМО - 13 янв. В субботу атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордно высокому значению для 13 января, сообщает «Интерфакс».

«Главная столичная метеостанция на ВДНХ в полдень субботы зафиксировала атмосферное давление на уровне 769 миллиметров ртутного столба. По данным наблюдений, это всего на 2 миллиметра ртутного столба меньше, чем 13 января 1937 года, когда был установлен рекорд атмосферного давления дня (771 миллиметр ртутного столба)», - говорится в сообщении.

Ранее на сайте Гидрометцентра России сообщалось, что температура воздуха в Москве за прошедшую ночь опустилась до минус 8,7 градуса, это самые низкие показатели за всю текущую зиму.