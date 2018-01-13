РИАМО – 13 янв. Бывший участник телепроекта «Дом-2» Дмитрий Исламов украл кошелек у директора московского клуба Amoret, сообщает в субботу РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на субботу. Молодой человек пришел в клуб Amoret в центре Москвы, где протанцевал восемь часов подряд. Уже утром Дмитрий пошел в туалет и, оказавшись в служебном коридоре, зашел в офис заведения, где обнаружил личные вещи сотрудников клуба, в том числе принадлежащие владелице заведения.

«На съемку камеры видеонаблюдения попали все действия экс-участника «Дома-2»: он сначала огляделся, а потом залез в сумочку директора клуба, достал кошелек и засунул его за пояс в джинсы, поле чего ушел», - говорится в сообщении.

Пропажа обнаружилась спустя час, когда женщина собралась уходить домой.

В настоящее время Исламова разыскивают сотрудники отдела МВД России по Басманному району.