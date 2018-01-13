РИАМО - 13 янв. Прокурор Московской области Алексей Захаров поручил провести проверку в связи с массовым отравлением детей в кадетской школе в подмосковных Люберцах, сообщается на сайте областной прокуратуры.

«По поручению прокурора Московской области Алексея Захарова Люберецкая городская прокуратура проводит проверку в связи с массовым отравлением детей в одном из учебных заведений, расположенных на поднадзорной территории», - говорится в сообщении.

По данным на сайте, несовершеннолетние были госпитализированы после приема пищи в учебном заведении.

В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц учебного заведения, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ход и результаты проверки взяты прокурором Московской области на личный контроль.

Ранее глава Люберец Владимир Ружицкий сообщил о 23 пострадавших в результате пищевой инфекции в кадетской школе: 21 ученике и двух сотрудниках. Они начали поступать в больницу городского округа с вечера 12 января с диагнозом острая пищевая токсикоинфекция. Состояние пациентов оценивается врачами как средней степени тяжести. Проводится антибактериальная терапия.