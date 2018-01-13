РИАМО - 13 янв. На сайте телеканала РЕН ТВ опубликовали видео наезда автомобиля на человека, сопровождающего инвалида-колясочника в подмосковном Подольске.

На кадрах видно, что человек в ярком жилете стоит вместе с колясочником около дороги. Далее мужчина присаживается на корточки перед инвалидом и в этот момент мужчину сбивает легковой автомобиль. Мчащаяся машина чудом не задевает человека на коляске.

От удара у легковушки почти отлетел передний бампер. Однако водитель сразу дал задний ход, чтобы уехать с места аварии. Очевидцы происшествия бросились к автомобилю, чтобы задержать его, но смогли только оторвать бампер. Когда водитель скрылся, люди подбежали к пострадавшему.

Ранее сотрудник ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск сообщил, что дорожно-транспортное происшествие произошло 29 декабря не пересечении улиц Товарной и Вокзальной в микрорайоне Климовск. Водитель иномарки на большой скорости сбил мужчину и ухал с места аварии. Впоследствии он был пойман.

Пострадавший в результате ДТП остался жив. Он получил незначительные повреждения.

Как отметил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, задержанным оказался 24-летний мужчина. В момент ДТП он был пьян. В отношении водителя составлен протокол об административном нарушении.