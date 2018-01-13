РИАМО - 13 янв. Мужчина получил ожоги и травмы, спрыгнув на пути на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» в Москве, сообщил РИАМО в субботу руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«12 января около 11:55 произошел инцидент с пассажиром на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». Мужчина оказался на пути, где по собственной неосторожности получил травмы. Сотрудниками полиции был незамедлительно вызван наряд скорой помощи, который по прибытию поставил диагноз пострадавшему – электротравмы обеих кистей», - сказал Мышляев.

Он добавил, что с целью извлечения потерпевшего с путей было временно отключено электроснабжение на пути, после чего пострадавший был направлен в НИИ имени Склифосовского.

«Позже из медучреждения поступила телефонограмма с уточненным диагнозом: электротравма, электроожог различных степеней на 3% поверхности тела. Мужчина был госпитализирован в ожоговую реанимацию», - добавил Мышляев.

Он подчеркнул, что в момент прыжка пассажира на пути на станции состава не было. На движение поездов по Серпуховско-Тимирязевской линии инцидент не повлиял. Информация о происшествии передана в прокуратуру на Московском метрополитене.