РИАМО - 13 янв. Владелец московской сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил в своем Facebook, что сотрудники столичной полиции вымогали у него взятки в виде скидочных карт.

По словам Миронова, 12 декабря, «в самый разгар бизнес-ланчей», в ресторан пришли сотрудники полиции ОВД по району Кунцево. Они проверили документы работников ресторана и забрали с собой в отделение поваров, кондитеров и барменов, объяснив это тем, что их необходимо «проверить по базе».

«Никакие аргументы менеджера, что у нас полная посадка, что мы просто не сможем дальше работать, потерпим ужасные убытки, у нас недовольные гости… Полицию это не трогало, всех забрали и увезли», – написал бизнесмен.

По его словам, вместе с работниками кухни в отделение поехала сотрудница отдела кадров, которой пришлось долго ждать приема у руководства отделения. Позже к ней подошел замначальника ОВД и пригласил к себе в кабинет.

Миронов добавил, что там полицейский попросил у женщины три безымянных карты ресторана на скидку в размере 50%. Взамен полицейские якобы пообещали прекратить проверку.