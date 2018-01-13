РИАМО (БАЛАШИХА)- 13 янв. Гранату обнаружили возле дома №8 на Московском бульваре в подмосковной Балашихе утром в субботу, сообщили очевидцы происшествия в соцсетях.

«В микрорайоне Новый Свет полиция оцепила жилой дом №8 на Московском бульваре. Лежит граната, а настоящая или нет, не знаю», - написала Наталья Швайковская в группе «Балашиха Рулит!» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник в правоохранительных органах сообщил «РИАМО в Балашихе», что данная информация проверяется.