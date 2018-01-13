РИАМО - 13 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил журналистов с профессиональным праздником – Днем российской печати.

«Поздравляю сотрудников СМИ с Днем печати! Вы помогаете жителям нашей страны оставаться в курсе важных новостей и зачастую оказываетесь на передовой событий. Желаю, чтобы ваш труд ценили по достоинству, а вокруг всегда было много интересных героев и тем!» - написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

День российской печати учрежден указом президента России в 1992 году в память о начале издания первой российской печатной газеты, основанной Петром I.

Именно 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве вышел один из первых номеров русской газеты «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах», учрежденной в декабре 1702-го.