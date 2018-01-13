РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 янв. Кадетская школа в подмосковных Люберцах с 15 января будет работать по сокращенному расписанию, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

Ранее он сообщил о 23 пострадавших в результате пищевой инфекции в кадетской школе: 21 ученике и двух сотрудниках. Они начали поступать в больницы городского округа с вечера 12 января с диагнозом острая пищевая токсикоинфекция. Состояние пациентов оценивается врачами как средней степени тяжести. Проводится антибактериальная терапия.

«Кадетская школа в Люберцах продолжит работать. Но с понедельника занятия будут по сокращенному расписанию», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что сокращение работы школы связано с закрытием пищеблока на время проверки Роспотребнадзора. В день будет не более четырех уроков, затем детей будут отпускать домой.

«Основной упор будет на дистанционное обучение», - заключил Ружицкий.