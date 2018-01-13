РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 янв. Роспотребнадзор взял пробы с продуктов питания и поверхностей в пищеблоке кадетской школы подмосковных Люберец после отравления 23 человек, сообщил в субботу «РИАМО в Люберцах» начальник Раменского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Михаил Калькаев.

Ранее глава Люберец Владимир Ружицкий сообщил о 23 пострадавших в результате пищевой инфекции в кадетской школе: 21 ученике и двух сотрудниках. Они начали поступать в больницы городского округа с вечера 12 января с диагнозом острая пищевая токсикоинфекция. Состояние пациентов оценивается врачами как средней степени тяжести. Проводится антибактериальная терапия.

«Роспотребнадзор после пищевой инфекции в кадетской школе Люберец взял все необходимые пробы в пищеблоке. Проводим проверку, ее результаты будут известны в предстоящее воскресенье», - сказал Калькаев.

В данный момент по периметру территории кадетской школы дежурят сотрудники полиции. Внутри здания находятся представители Роспотребнадзора и экстренных городских служб.

Главное следственное управления Следственного комитета по Московской области по факту инцидента организовало проверку.