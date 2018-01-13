РИАМО - 13 янв. Компанию, которая поставляла продукты питания в кадетскую школу в подмосковных Люберцах, проверяют на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщила РИАМО в субботу уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Ранее глава Люберец Владимир Ружицкий сообщил о госпитализации 23 человек из кадетской школы с отравлением. С диагнозом острая пищевая токсикоинфекция в больнице находится 21 ученик и двое взрослых. Состояние пациентов оценивается врачами как средней степени тяжести. Проводится антибактериальная терапия.

«Питание было привозным. Проверяют компанию, которая по контракту его поставляла», - сказала Мишонова.

Проверку по факту отравления детей проводит подмосковное управление Роспотребнадзора и региональный Следственный комитет.