РИАМО - 13 янв. Следователи устанавливают причины острого пищевого отравления детей в кадетской школе в подмосковных Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

По предварительным данным следствия, дети получили отравление в результате употребления пищи в МОУ «Кадетская школа». В инфекционное отделение ГБУЗ МО «Люберецкая районная больница» доставлены дети в возрасте от 8 до 14 лет с признаками пищевого отравления. Количество пострадавших будет уточняться.

«По данному факту следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков сообщил, что в Люберцах в больнице с диагнозом острая пищевая токсикоинфекция находятся 18 учеников кадетской школы, также из школы с аналогичным диагнозом госпитализирован один взрослый. Состояние пациентов оценивается врачами как средней степени тяжести, проводится антибактериальная терапия.

По данным главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого, госпитализированы 21 учащийся и двое сотрудников кадетской школы.