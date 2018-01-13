РИАМО - 13 янв. В подмосковных Люберцах 21 учащегося и двух сотрудников кадетской школы госпитализировали с отравлением, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Двенадцатого января произошло инфекционное отравление учащихся. На 16:00 госпитализирован 21 ребенок и двое сотрудников. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В детской больнице дополнительно развернуто восемь коек», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в настоящее время Роспотребнадзор устанавливает причину отравления. Ситуация находится под контролем.