РИАМО - 13 янв. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова взяла под личный контроль ситуацию с пищевым отравлением детей в кадетской школе в Люберцах.

Ранее министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков сообщил, что в Люберцах в больнице с диагнозом острая пищевая токсикоинфекция находятся 18 учеников кадетской школы, также из школы с аналогичным диагнозом госпитализирован один взрослый. Состояние пациентов оценивается врачами как средней степени тяжести, проводится антибактериальная терапия.

«Проверку по факту отравления детей в Люберцах проводит Роспотребнадзора, мы же держим данный инцидент на контроле», - сказала Мишонова РИАМО в субботу.

Она добавила, что оперативно получает информацию от профильных ведомств о состоянии детей и стадии расследования.

«Мы хотим знать, что произошло в итоге. Также наша задача привести всех детей в нормальное состояние», - сказала Мишонова.

На месте в данный момент работают представители прокуратуры и ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

По ее словам, всего в период с 1 по 11 января в регионе пострадал 21 учащийся 1-11 классов. У всех пострадавших на лицо признаки отравления – высокая температура и сопутствующие симптомы.