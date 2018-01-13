РИАМО (КЛИН) - 13 янв. В субботу, в канун Старого Нового года, в подмосковном Клину состоялся большой праздник в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять», в котором приняли участие более 500 человек, сообщила Клинскому информагентству глава Клинского района Алена Сокольская.

«В фестивале городской среды «Выходи гулять» в Клину сегодня участвовали более 500 человек. Мы завершили новогодние торжества встречей клинчан в канун Старого Новогодия в сквере Афанасьева. Жителей приветствовали Дед Мороз и Снегурочка. Кульминацией начала праздника стали теплые поздравления двум клинским семейным парам, прожившим в мире и согласии вместе полвека, также поздравили молодую семью, которая несколько часов назад заключила брачный союз», - сказала Сокольская.

Участники фестиваля «Выходи гулять» пришли в главный городской сквер, чтобы водить хороводы, играть в уличные игры на открытом воздухе, петь и танцевать. Гости праздника радовались недавно выпавшему снегу, грелись чаем и ели сладости. Веселые Снеговики и Пингвины водили с детьми хороводы и устраивали зимние уличные забавы. На празднике также наградили обладательницу Гран-при образовательного конкурса «Елка Чука и Гека» Анну Лобанову.

Сокольская подчеркнула, что Клин – один из пилотных городов-участников федерального проекта формирования комфортной городской среды.

«В рамках проекта мы не только благоустраиваем новые общественные пространства, но и наполняем их активностями для наших жителей», - добавила Сокольская.

Зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять» стартовал в Московской области в рамках федерального проекта в конце декабря 2017 года. На фестивале проводят спортивные игры и состязания, викторины, народные гуляния. Часть мероприятий будет посвящена празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Всего проведут более 130 массовых мероприятий. Завершится фестиваль в марте.