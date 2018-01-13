РИАМО - 13 янв. В подмосковных Люберцах в больнице с диагнозом острая пищевая токсикоинфекция находятся 18 учеников кадетской школы, также из школы с аналогичным диагнозом госпитализирован один взрослый, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Ранее сотрудник пресс-службы администрации городского округа Люберцы сообщил, что восемь учащихся кадетской школы попали в больницу.

«На данный момент в Люберецкой районной больнице находятся 18 детей и один взрослый. Все они поступили из кадетской школы городского округа Люберцы. Состояние пациентов оценивается врачами как средней степени тяжести, проводится антибактериальная терапия», - сказал Марков.

Он уточнил, что дети вернулись после новогодних каникул 11 января, первые вызовы от пострадавших поступили вечером 12 января. Пострадавшие поступили с жалобами на боли в животе. Предварительный диагноз - острая пищевая токсикоинфекция.