РИАМО - 13 янв. Система экстренной дегазации на полигоне твердых бытовых отходов «Кучино», расположенном в подмосковной Балашихе, заработала на полную мощность, к газосжигательному факелу подключили 55 скважин, сообщил глава городского округа Сергей Юров.

«На закрытом полигоне «Кучино» завершились пуско-наладочные работы системы экстренной дегазации. К газосжигательному факелу подключены 55 скважин. Установка работает на полную мощность – в час сжигается около 2500 кубических метров газа. В теле полигона скопилось большое количество свалочного газа, постепенно установка откачивает его и обезвреживает», - написал Юров в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Он добавил, что факел утилизирует до 90% свалочного газа. Неприятный запах от полигона должен будет исчезнуть до конца января.

Юров также отметил, что количество жалоб от жителей на неприятный запах уже значительно сократилось.

Ранее директор подрядной организации «Экоком», проводящей работы по экстренной дегазации свалки, Оливер Кайзер рассказал, что высокотемпературный факел обезвреживает свалочный газ с эффективностью более 99%. Все вредные вещества полностью сгорают при температуре около 1200 градусов.

Дегазация полигона проходит под контролем сотрудников МЧС, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, а также общественных активистов.

Экстренные работы по дегазации полигона начаты в ноябре 2017 года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева после жалоб жителей на неприятный запах. Приступить к рекультивации полигона планируется в марте 2018 года, а завершить ее в 2019 году.

Полигон «Кучино» в Балашихе был закрыт 23 июня после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.