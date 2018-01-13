РИАМО - 13 янв. Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) доставляет в больницу пострадавшего в ДТП с несколькими автомобилями на Калужском шоссе, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«На 49-м километре Калужского шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, двое пострадало. Санитарный вертолет МАЦ экстренно вылетел к месту ДТП с авиамедицинской бригадой на борту», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что первую помощь пострадавшим оказали на месте. В данный момент экипаж вертолета эвакуирует в лечебную организацию Москвы одного пострадавшего, у которого диагностированы различные травмы.