РИАМО - 13 янв. Один человек погиб и один тяжело ранен при столкновении легкового автомобиля с бензовозом на Ленинградском шоссе в Солнечногорском районе Подмосковья, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

«Произошло столкновение автомобиля Mazda и бензовоза на 47-ом километре Ленинградского шоссе в Солнечногорском районе. Один человек погиб и один пострадал, пострадавший госпитализирован. Проводится проверка», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент произошел на полосе движения в сторону Москвы.