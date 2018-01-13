РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 янв. Роспотребнадзор совместно с экстренными службами проводит проверку кадетской школы в подмосковных Люберцах после массового отравления учеников, сообщил в субботу «РИАМО в Люберцах» начальник Раменского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Михаил Калькаев.

«Вечером 12 января в городские больницы начали поступать с острой пищевой инфекцией учащиеся кадетской школы в Люберцах. Мы сейчас проводим проверку в школе. Совместно с Роспотребнадзором в школе находятся МЧС и другие экстренные службы», - сказал Калькаев.

Она добавил, что кадеты продолжают обращаться в лечебные учреждения Люберец. После проверки Роспотребнадзор выявит причины случившегося.

Ранее сотрудник пресс-службы администрации городского округа Люберцы сообщил, что восемь учащихся кадетской школы попали в больницы. По его словам, у детей может быть выявлен вирус или инфекция.