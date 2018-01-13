РИАМО - 13 янв. Неизвестные «заминировали» квартиру Ксении Собчак на Рублевском шоссе в Москве, сообщил РИАМО в субботу источник в правоохранительных органах.

«Квартиру Ксении Собчак на Рублевском шоссе «заминировали». Инцидент произошел несколько дней назад», - сказал собеседник агентства.

По информации Telegram-канала Mash, из дома, где живет Собчак, эвакуировали 50 человек. Кинологи, обследовавшие квартиру, взрывного устройства не обнаружили.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября 2017 года. Сообщения о взрывных устройствах не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют людей.