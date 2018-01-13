РИАМО - 13 янв. Пешеход, который получил травмы от столкновения с трамваем на Варшавском шоссе в Москве, перебегал пути в неположенном месте, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Около 13:45 в районе дома №7 по Варшавскому шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая маршрута №47 и пешехода. По предварительным данным, пешеход пытался перебежать пути в неустановленном для этого месте. В результате случившегося пешеход получил ушибы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в трамвае никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

«Движение трамваев на этом участке восстановлено», - уточнил собеседник агентства.

Ранее сотрудник пресс-службы столичной Госавтоинспекции сообщил, что в субботу на Варшавском шоссе трамвай задел пешехода, пострадавший получил ушиб руки.