РИАМО - 13 янв. Тренировка расчетов радиоэлектронной борьбы по противодействию беспилотным летательным аппаратам прошла в субботу на подмосковном полигоне «Алабино», сообщается на сайте Западного военного округа Минобороны РФ.

«На полигоне «Алабино» в Московской области расчеты радиоэлектронной борьбы Западного военного округа развернули системы противодействия для отработки прикрытия действий группировки войск от атак беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет условного противника, управляемых по радиоканалам», - говорится в сообщении.

Также во время тренировки отрабатывались действия по радиоподавлению средств навигации и радиолокации с помощью станций постановки помех и комплексов радиоэлектронной борьбы.

Расчеты станций постановки помех РЭБ «Житель» и «Свет-КУ» провели искажение навигационного поля, создаваемого новейшими системами определения местоположения высокоточного оружия условного противника, с целью срыва его наведения на прикрываемые войска.

В ходе тренировки военные провели работу по анализу эффективности помеховых сигналов, излучаемых в эфир комплексами радиоэлектронной борьбы «Леер-3», находящимися на вооружении в войсках радиоэлектронной борьбы и обладающими возможностью радиоподавления мобильных сигналов в различных диапазонах.