РИАМО - 13 янв. Восемь учащихся кадетской школы подмосковных Люберец попали в больницу, у них может быть вирус либо отравление, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы администрации городского округа.

«Восемь учащихся кадетской школы городского округа Люберцы сейчас находятся в больницах. Говорить, что у них отравление рано. У них может быть какой-то вирус или инфекция», - сказал сотрудник.

Он добавил, что Роспотребнадзор сейчас проводит проверку по данному факту, после нее можно будет говорить причинах случившегося.

Ранее СМИ сообщили, что дети из кадетской школы в Люберцах были госпитализированы с кишечной инфекцией. В больнице оказались восемь человек. Всего же к медикам обратились около 20 человек.