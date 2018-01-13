РИАМО – 13 янв. Москвичам-победителям всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» будет предложена стажировка в правительстве столицы, сообщает в субботу РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл второй полуфинал всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России» по Центральному федеральному округу.

«Мы уже сегодня присматриваемся к людям, прошедшим в полуфинал. Я уверен, что после анализа кадрового состава, который мы уже получили в полуфинале, мы обязательно сделаем предложения. Я уверен, что все финалисты-москвичи получат предложения на специальную стажировку в правительстве Москвы», - заявил Собянин.

Он отметил, что также намерен с финалистами конкурса обсудить «их дальнейшие возможности, их дальнейшую судьбу, конечно, с учетом того, что далеко не все хотят работать в государственных органах власти».

Собянин подчеркнул, что по итогам конкурса «Лидеры России» правительство Москвы переосмыслит подход к подбору кадров. По его словам, среди общего числа участников конкурса (89 тысяч человек) 37 тысяч представляют Москву.

Мэр также выразил надежду, что конкурс в дальнейшем станет новой традицией формирования кадрового потенциала.

«Москва сама является огромной корпорацией, у нас работает около 800 тысяч человек в самых разнообразных отраслях: здравоохранении, культуре, ЖКХ, образовании, строительстве, транспорте. Конечно, для нас очень важно иметь постоянную подпитку кадров. Очень важны финансы и материальные ресурсы, но без профессиональных кадров, без людей, у которых горят глаза, которые хотят работать и которые обладают уникальными навыками, все это не летает и не работает», - подчеркнул мэр Москвы.

Он добавил, что в столице и ранее существовала и существует система подбора резерва управленческих кадров, но она не имеет такого масштаба, как конкурс «Лидеры России».