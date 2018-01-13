РИАМО - 13 янв. В поселке Дорохово подмосковного Рузского городского округа состоялось торжественное открытие стелы «Населенный пункт воинской доблести», мероприятие приурочили к годовщине освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В церемонии принял участие глава Рузского городского округа Максим Тарханов, депутаты Московской областной думы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова, а также ветераны и местные жители.

«Сегодня знаковое событие для Рузского городского округа – мы отмечаем 76-ю годовщину освобождения одного из крупных наших поселков – поселка Дорохово от немецко-фашистских захватчиков. В те далекие годы поселок был стратегическим населенным пунктом в борьбе за подступы к нашей столице, потому что здесь проходило три главные магистрали – железная дорога, Минское и Можайское шоссе. В Битве за Москву поселок четыре раза переходил из рук в руки и благодаря героизму наших дедов и прадедов был освобожден. Именно благодаря стойкости воинов поселку присвоено звание «Населенный пункт воинской доблести», - сказал Тарханов.

Стела представляет собой гранитную квадратную в сечении колонну, она облицована красным гранитом. Верх стелы увенчан фигурами из гербового щита Московской области.

Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» присвоено поселку Дорохово в 2016 году. Почетное звание присваивается населенным пунктам, на территории которых или в непосредственной близости от которых в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные сражения.