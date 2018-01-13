РИАМО - 13 янв. По факту смертельного травмирования подростка электропоездом в районе станции «Чехов» в Подмосковье проводится доследственная проверка, говорится в сообщении пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту травмирования подростка в районе станции «Чехов» Курского направления Московской железной дороги», - говорится в сообщении.
По данным следствия, в субботу примерно в 08:10 в районе станции «Чехов» проходящим электропоездом сообщением Тула - Москва был смертельно травмирован несовершеннолетний 2001 года рождения.
Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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