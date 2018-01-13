РИАМО - 13 янв. В подмосковном Егорьевске возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего мужчины, совершившего изнасилование 11-летней девочки, злоумышленника задержали и поместили под стражу, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

По данным следствия, в июне-июле 2017 года мужчина, находясь по месту своего жительства в городе Егорьевске, совершил изнасилование 11-летней девочки. О совершенном преступлении стало известно в январе 2018 года учителю от учеников школы, в которой обучается пострадавшая. Преподаватель сразу же сообщила о случившемся законному представителю малолетней.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан местный житель, учащийся Егорьевского техникума, ранее судимый. Мужчина полностью признал свою вину и ему предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование). В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики, руководства средней общеобразовательной школы, а также законного представителя девочки.

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