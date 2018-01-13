РИАМО - 13 янв. Четыре автомобиля сгорели в подмосковном Звенигороде за прошедшую ночь, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

«В ночь с 12 на 13 января в Звенигороде сгорели четыре автомобиля, пострадавших нет. Проводится проверка», - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что владельцы машин и очевидцы сначала пытались самостоятельно потушить огонь, позже к ним на помощь приехали пожарные. Инцидент произошел в микрорайоне Супонево. Из-за чего произошел пожар, пока неизвестно.

Очевидцы не исключают, что автомобили могли поджечь злоумышленники.