РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 янв. Всероссийский фестиваль «Выходи гулять» проходит в парке «Наташинские пруды» в подмосковных Люберцах в субботу, гости парка катаются на ледянках, тюбингах и коньках, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Сегодня в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» городского округа Люберцы проходит всероссийский фестиваль «Выходи гулять». Более 300 люберчан с детьми принимают в нем участие. Малыши покатались на тюбингах и ледянках с ледяных горок», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что также на одном из Наташинских прудов залили каток. Он состоит из трех секций. В первой секции играют хоккеисты - папы с детьми, которые установили на льду импровизированные ворота. Во второй секции можно покататься на коньках. Третью секцию с помощью снега превратили в лабиринт из извилистых дорожек.

Для удобства жителей возле катка установили скамейки. На них все желающие могут с комфортом переобуться в коньки.

Ранее Ружицкий сообщал, что в городском округе Люберцы до 10 апреля в местах массового отдыха горожан будет проходить зимний фестиваль «Выходи гулять».

Зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять» стартовал в Московской области в рамках федерального проекта в конце декабря 2017 года. На фестивале проводят спортивные игры и состязания, викторины, народные гуляния. Часть мероприятий будет посвящена празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Всего проведут более 130 массовых мероприятий. Завершится фестиваль в марте.