РИАМО – 13 янв. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил со 100-летним юбилеем археолога и ведущего научного сотрудника отдела палеолита Института истории материальной культуры РАН Василия Любина, сообщает в субботу Газета.ru.

В поздравительной телеграмме Медведев назвал Любина человеком-легендой.

«Вас по праву можно назвать человеком-легендой, который внес огромный вклад в развитие отечественной археологии. Именно вы открыли и всесторонне изучили знаменитые пещерные Кударские стоянки в Южной Осетии. Собрали тысячи уникальных экспонатов, которые сегодня хранятся в Эрмитаже, называются коллекцией Любина и восхищают людей», - говорится в поздравлении Медведева, размещенном на сайте кабмина.

Премьер-министр отметил, что за годы работы поисковые маршруты ученого охватили практически все республики и края Северного Кавказа, пролегли в Армении, Азербайджане, Туркмении и даже в Африке, и всюду Любин делал открытия мирового уровня.

Василий Любин – доктор исторических наук, профессор. Автор более 270 научных публикаций, в том числе ряда работ по палеонтологии Северного Кавказа. В 1955-1987 годах – начальник Кавказской палеолитической экспедиции, по настоящее время – постоянный участник армяно-российской археологической экспедиции.