РИАМО - 13 янв. Россельхознадзор досмотрел более 97 тысяч деревьев, поступивших в столичный регион из Европы перед новогодними праздниками, случаев выявления карантинных объектов не зафиксировано, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«Более 97 тысяч рождественских деревьев – пихта и сосна – были досмотрены и оформлены управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в местах завершения таможенного оформления в зоне ответственности управления с ноября 2017 года по настоящее время. <…> Случаев выявления карантинных объектов на рождественских деревьях не зафиксировано», - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что проверенные деревья были завезены из Дании, Бельгии, Польши, Эстонии и Франции. Для установления фитосанитарного состояния каждая партия рождественских деревьев, ввезенная на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прошла карантинный фитосанитарный контроль с целью определения наличия карантинных объектов, включенных в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.

«Жалобы от граждан и продавцов на зараженные клещами и пауками рождественские деревья в Москве и Подмосковье в службу не поступали. Контрольно-надзорные мероприятия в отношении юридических лиц по фактам заражения рождественских деревьев возможны только при поступлении официального обращения и дальнейшего согласования проверки с органами прокуратуры», - добавил сотрудник пресс-службы.

Ранее СМИ сообщали, что москвичи пожаловались на клещей, пауков и клопов, обнаруженных в импортных новогодних деревьях.