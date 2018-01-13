РИАМО - 13 янв. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил журналистов с Днем российской печати и пожелал им хороших новостей и успехов в работе.

«Поздравляю работников печати с профессиональным праздником – от вашей объективности, беспристрастности, а порой и гражданской смелости зависит то, как общество воспринимает происходящее, оценивает перспективы на будущее», - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Спикер областного парламента пожелал журналистам хороших новостей, ярких впечатлений, удачи и успехов в этой очень важной и нужной работе.

День российской печати учрежден указом президента России в 1992 году в память о начале издания первой российской печатной газеты, основанной Петром I. Именно 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве вышел один из первых номеров русской газеты «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах», учрежденной в декабре 1702-го.