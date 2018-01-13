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- Фестиваль воздушных шаров «Яблоки на снегу» в Дмитровском районе
© РИАМО
, Мария Ипполитова
Фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу — 2018» стартовал в Дмитровском районе Подмосковья.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
В фестивале «участвуют» порядка 20 воздушных шаров.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
Два из них уже запустили в небо, остальные только надувают на поле под Дмитровом.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
На фестивале, в том числе, представят шар, посвященный игре Angry Birds.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
По словам организаторов, в этом году фестиваль должен был начаться еще в новогодние каникулы, но из-за погодных условий его пришлось перенести.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
На этот раз мероприятие, которое обычно проходит несколько дней, будет однодневным.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
«Яблоки на снегу» позиционируется как первый воздухоплавательный фестиваль в наступившем году.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
По традиции воздухоплаватели из Подмосковья открывают сезон в начале января в Дмитровском районе.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
На фото: фестиваль воздушных шаров «Яблоки на снегу» в Дмитровском районе
© РИАМО
, Мария Ипполитова
На фото: фестиваль воздушных шаров «Яблоки на снегу» в Дмитровском районе
© РИАМО
, Мария Ипполитова
На фото: фестиваль воздушных шаров «Яблоки на снегу» в Дмитровском районе
© РИАМО
, Мария Ипполитова
На фото: фестиваль воздушных шаров «Яблоки на снегу» в Дмитровском районе
© РИАМО
, Мария Ипполитова
На фото: фестиваль воздушных шаров «Яблоки на снегу» в Дмитровском районе
© РИАМО
, Мария Ипполитова
На фото: фестиваль воздушных шаров «Яблоки на снегу» в Дмитровском районе
© РИАМО
, Мария Ипполитова
На фото: фестиваль воздушных шаров «Яблоки на снегу» в Дмитровском районе
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