РИАМО - 13 янв. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил с днем рождения министра культуры Московской области Оксану Косареву и пожелал, чтобы ее работа приносила пользу жителям региона.

«Сегодня день рождения отмечает министр культуры Московской области Оксана Косарева. От всего сердца поздравляю с праздником – счастья вам и вашим близким, пусть все невзгоды обходят стороной. Желаю, чтобы ваша работа приносила радость и пользу жителям Подмосковья», - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Косарева родилась в подмосковном Одинцове. В 1998 году окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «статистика». Трудовую деятельность начала в 1992 году. В феврале 2016 года назначена министром культуры Московской области.