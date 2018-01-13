РИАМО - 13 янв. Автомобиль сбил троих детей школьного возраста в подмосковном Одинцове, пострадавших госпитализировали в больницу, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

«12 января на улице Жукова в Одинцове около 13:45 автомобиль Volkswagen сбил троих школьников, дети госпитализированы. Проводится проверка», - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что трое учеников пятого класса Одинцовской гимназии №7 попали под колеса автомобиля Volkswagen Jetta, за рулем которого находился пенсионер. Десятилетние школьники переходили дорогу, соблюдая правила, а водитель их не заметил.

Пожилой мужчина после ДТП осмотрел повреждения своей машины и сделал несколько звонков знакомым. В это время первую помощь детям оказывали случайные прохожие и водитель автомобиля, ставший свидетелем происшествия. Школьников, получивших сотрясение головного мозга и ушибы, увезли в Одинцовскую ЦРБ.