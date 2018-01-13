РИАМО - 13 янв. Тела двух человек обнаружили при тушении пожара в частном доме в поселке Первомайское в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

Как уточняется в материале, в 09:55 субботы поступило сообщение о загорании частного дома по адресу: город Москва, поселение Первомайское, СНТ «Десна». Происходило загорание деревянного дома на общей площади около 40 квадратных метров.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 10:41 пожар был ликвидирован. К сожалению, в ходе проливки и разборки завалов обнаружено два человека без признаков жизни», - говорится в сообщении.