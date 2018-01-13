РИАМО - 13 янв. Фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу - 2018» проходит в Дмитровском районе Подмосковья в субботу, передает корреспондент РИАМО.

Всего в фестивале «участвуют» порядка 20 воздушных шаров. Два из них уже запустили в небо, остальные только надувают на поле под Дмитровом. На фестивале, в том числе, представят шар, посвященный игре Angry Birds.

По словам организаторов, в этом году фестиваль должен был начаться еще в новогодние каникулы, но из-за погодных условий его пришлось перенести. На этот раз мероприятие, которое обычно проходит несколько дней, будет однодневным.

«Яблоки на снегу» позиционируется как первый воздухоплавательный фестиваль в наступившем году. По традиции воздухоплаватели из Подмосковья открывают сезон в начале января в Дмитровском районе.

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