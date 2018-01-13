РИАМО - 13 янв. Необычное оптическое явление – светящийся сине-зеленый столб – наблюдалось прошедшей морозной ночью в Дмитровском районе Московской области, сообщается на сайте «Метеовести».

«В предрассветные часы в северо-восточной части горизонта был замечен довольно яркий светящийся столб сине-зеленого цвета. Иногда его нижнюю часть затягивала низкая облачность, а затем он вновь проявлялся во всей красе», - говорится в сообщении.

Очевидцы не могли понять, что это за явление. Зеленый луч бывает очень кратковременным, не более двух-трех секунд. Возможно, это могли быть световые столбы – они бывают при морозной погоде, но обычно наблюдаются группами. На сумеречные лучи происходящее также не было похоже.

«Разгадка оказалась проста и банальна, и без вмешательства человека тут не обошлось. Сменив точку наблюдения, наблюдатели увидели обыкновенный мощный прожектор», - отмечается на сайте.