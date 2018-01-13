РИАМО - 13 янв. Температура воздуха в Москве за прошедшую ночь опустилась до минус 8,7 градуса, это самые низкие показатели за всю текущую зиму, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» сообщил, что самым холодным днем нынешней зимы в столице было 26 декабря, когда столбики термометров опустились до минус 7,4 градуса.

По данным на сайте Гидрометцентра, самая минимальная температура воздуха минувшей ночью в Московском регионе была зафиксирована в подмосковном Клину, там столбики термометров опустились до минус 13,3 градуса. В Серпухове температура опустилась до минус 10,7 градуса, в Егорьевске - минус 10,3 градуса.

Ранее на сайте «Метеоновости» сообщалось, что в субботу максимальная температура воздуха в Москве от минус 8 до минус 6 градусов, по области от минус 2 до минус 7.